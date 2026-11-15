В Бийске из горящей девятиэтажки спасли 38 человек, включая 13 детей

15 ноября 2026, 07:20

В Бийске три человека пострадали при пожаре в жилой девятиэтажке

Фото: канал в MAX «МЧС Алтайского края»/@mchs_altkray

В Бийске при пожаре в девятиэтажном жилом доме пострадали и попали в больницу три человека. Об этом сообщили в канале «МЧС Алтайского края» на платформе MAX.