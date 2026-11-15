В Бийске из горящей девятиэтажки спасли 38 человек, включая 13 детей
В Бийске при пожаре в девятиэтажном жилом доме пострадали и попали в больницу три человека. Об этом сообщили в канале «МЧС Алтайского края» на платформе MAX.
Возгорание произошло 15 ноября в доме на улице Социалистической. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже и охватил около 20 квадратных метров. Пожарные спасли 38 человек, включая 13 детей. Из опасной зоны людей вывели звенья газодымозащитной службы, ещё семь жильцов выбрались самостоятельно.
Уточняется, что троих взрослых госпитализировали с отравлением продуктами горения. На месте происшествия работали не менее 30 специалистов, также было задействовано девять единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее стало известно, что участники инцидента со стрельбой на свадьбе в Махачкале, где погиб призёр чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, скорее всего, раньше не конфликтовали. Подробности читайте здесь.
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