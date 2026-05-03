Россиянин растопил печь в ветреную погоду и оставил без жилья 38 человек
В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа Красноярского края из-за местного жителя сгорели 14 двухквартирных домов. Об этом сообщила прокуратура региона в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, пожар произошел 3 мая по вине сельчанина, который топил печь в ветреную погоду. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, а затем и на жилые дома на улицах Комсомольской и Корнеева.
В сгоревших строениях проживали 38 человек. Погибших и пострадавших нет. Для жителей организовали пункт временного размещения на базе Александровской школы.
Уголовное дело возбудили по статье 168 УК: «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Прокуратура контролирует ход расследования.
В рамках проверки оценят причины и условия возникновения пожара, действия уполномоченных органов при тушении, полноту мер по устранению последствий и соблюдение прав граждан на компенсацию ущерба.
