Страшная авария унесла жизнь молодого парня в Иркутской области
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла на 14-м километре Байкальского тракта. Предварительно, 22-летний водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. В результате юноша погиб на месте. Еще три человека получили травмы, с которыми их доставили в больницу.
Глав региона также рассказал, что с 1 по 3 мая случались и другие серьезные аварии. Например, 37-летний мотоциклист пострадал при столкновении с легковой машиной на Объездной дороге Ново-Ленино. А в Братске 15-летняя девочка получила травмы после того, как перевернулся мотороллер.
