В России с осени поменяются правила посадки на поезда дальнего следования

18 августа 2025, 05:10

Пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию с 1 сентября

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования в России получат возможность оформлять билеты и проходить посадку с использованием биометрических данных. Об пишет РИА Новости со ссылкой на официальные документы.





Кабмин внес соответствующие изменения в правила оказания услуг железнодорожных перевозок пассажиров, грузов и багажа для личных нужд.



