В России с осени поменяются правила посадки на поезда дальнего следования
Пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования в России получат возможность оформлять билеты и проходить посадку с использованием биометрических данных. Об пишет РИА Новости со ссылкой на официальные документы.
Кабмин внес соответствующие изменения в правила оказания услуг железнодорожных перевозок пассажиров, грузов и багажа для личных нужд.
Согласно обновленным правилам, идентификация и аутентификация пассажира будет возможна через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Данная опция станет доступна при наличии у перевозчика необходимой технической базы.
Новые правила распространяются и на высокоскоростной железнодорожный транспорт. Сервис будет доступен пользователям, зарегистрированным в Единой биометрической системе. При этом традиционные способы покупки билетов и посадки в поезда сохранятся в полном объеме.