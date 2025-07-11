Times of India: отец застрелил свою 25-летнюю дочь-теннисистку в Индии

11 июля 2025, 13:22

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Отец застрелил свою дочь-теннисистку в Индии, выстрелив в нее пять раз. Как пишет Times of India, спортсменку доставили в больницу, но от полученных ранений 25-летняя Радхика Ядав скончалась.