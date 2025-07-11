Times of India: отец застрелил свою 25-летнюю дочь-теннисистку в Индии
Отец застрелил свою дочь-теннисистку в Индии, выстрелив в нее пять раз. Как пишет Times of India, спортсменку доставили в больницу, но от полученных ранений 25-летняя Радхика Ядав скончалась.
По данным источника, обвиняемый признал свою вину. Мотивом, по его словам, стали насмешки знакомых по поводу того, что мужчина живет за счет своей дочери. Злоумышленник подчеркнул, что сложившаяся ситуация «ущемляла его достоинство». Деньги семье приносила тренерская деятельность спортсменки в ее теннисной академии в Гургаоне.
В ноябре прошлого года Радхика Ядав получила 113-е место в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).
Перед этим стало известно, что трех начальников отделов полиции в Ленобласти задержали и обвинили в коррупции.
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