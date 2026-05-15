В Башкирии дрон помог полиции найти пенсионера с 1500 раками
В пресс-службе МВД России сообщили, что в Башкирии полицейские с помощью дрона нашли пенсионера, ловившего раков на озере Лабода. Об этом сообщает «Лента.ру».
Сотрудники получили информацию о браконьере и решили проверить территорию с воздуха. Камера беспилотника зафиксировала ловушки и самого мужчину. Полицейские задержали его на месте.
Нарушителем оказался 76-летний житель Агидели. Во время нереста он без разрешения выловил более 1500 раков. Всех раков отпустили в естественную среду обитания.
На допросе пенсионер признался, что ловил их для себя. У него изъяли резиновую лодку с мотором, 17 раколовок и четыре садка. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
