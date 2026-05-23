Россиянин-релокант случайно «поймал» пулю в США
Иркутская семья релокантов, три года назад уехавшая из России в США в поисках тишины и безопасности, столкнулась с жестокой трагической иронией судьбы в штате Вашингтон. Реальность оказалась далека от «страны грёз», пишет Mash.
В Сиэтле 22-летний молодой человек стал случайной жертвой уличной перестрелки. Он оказался не в том месте и не в то время. По данным очевидцев, конфликт разгорелся у одного из баров, когда группу афроамериканцев не пустили на частную вечеринку. Словесная перепалка быстро переросла в драку, а затем один из участников открыл беспорядочный огонь по находившимся рядом белым прохожим.
В результате трое человек получили ранения, и их госпитализировали. Среди них — молодой человек из Иркутска. Пуля попала ему в ногу, вызвав сильное кровотечение и сложный перелом. В больницу его доставили в критическом состоянии.
Теперь семья столкнулась с двумя серьёзными проблемами. Во-первых, предстоит дорогостоящая реабилитация. Счёт за операцию и восстановление составил около 120 тысяч долларов. Пациенту повезло оформить медицинскую страховку за несколько дней до инцидента, но она покрывает лечение не полностью — значительную часть расходов, вероятно, придётся оплатить самостоятельно.
Во-вторых, встал вопрос о безопасности. Несмотря на камеры видеонаблюдения и свидетелей, полиция до сих пор не задержала нападавших — те скрылись сразу после стрельбы. Расследование фактически зашло в тупик. Разочаровавшись в уровне безопасности в либеральном штате Вашингтон, родственники пострадавшего всерьёз рассматривают возможность нового переезда — теперь уже в другой, «более безопасный» штат.
