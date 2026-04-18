Стрельба в Киеве: нападавший взял заложников

Достижения.рф

Напавший на магазин в Киеве стрелок взял заложников
Фото: istockphoto/Helios8

В Киеве неизвестный мужчина, который ранее открыл стрельбу по прохожим, захватил заложников и забаррикадировался в магазине «Велмарт». Об этом пишут украинские СМИ.



По информации источника, сотрудники спецслужб уже оцепили здание супермаркета. До этого злоумышленник стрелял по людям на улице, в том числе произвел выстрел в упор в одного из прохожих.

Как уточняют обозреватели со ссылкой на официальные данные правоохранительных органов, на месте проводится спецоперация по задержанию преступника. Предварительно сообщается об одном погибшем.

Число пострадавших устанавливается.


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0