Стрельба в Киеве: нападавший взял заложников

18 апреля 2026, 18:03

Напавший на магазин в Киеве стрелок взял заложников

Фото: istockphoto/Helios8

В Киеве неизвестный мужчина, который ранее открыл стрельбу по прохожим, захватил заложников и забаррикадировался в магазине «Велмарт». Об этом пишут украинские СМИ.





По информации источника, сотрудники спецслужб уже оцепили здание супермаркета. До этого злоумышленник стрелял по людям на улице, в том числе произвел выстрел в упор в одного из прохожих.



Как уточняют обозреватели со ссылкой на официальные данные правоохранительных органов, на месте проводится спецоперация по задержанию преступника. Предварительно сообщается об одном погибшем.



Число пострадавших устанавливается.



