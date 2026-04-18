Стрельба в Киеве: нападавший взял заложников

Напавший на магазин в Киеве стрелок взял заложников
В Киеве неизвестный мужчина, который ранее открыл стрельбу по прохожим, захватил заложников и забаррикадировался в магазине «Велмарт». Об этом пишут украинские СМИ.
По информации источника, сотрудники спецслужб уже оцепили здание супермаркета. До этого злоумышленник стрелял по людям на улице, в том числе произвел выстрел в упор в одного из прохожих.
Как уточняют обозреватели со ссылкой на официальные данные правоохранительных органов, на месте проводится спецоперация по задержанию преступника. Предварительно сообщается об одном погибшем.
Число пострадавших устанавливается.