Россиянин пришёл в гости и устроил кровавую бойню на почве ревности

02 января 2026, 12:34

В Томске задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Томске полиция задержала 40-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве знакомого и в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.