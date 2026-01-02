Россиянин пришёл в гости и устроил кровавую бойню на почве ревности
В Томске полиция задержала 40-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве знакомого и в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент случился 1 января. По информации следствия, нетрезвый подозреваемый пришёл в дом к 50-летнему знакомому. В это время там находилась его 45-летняя сожительница. Между мужчинами возникла ссора из-за ревности.
Во время конфликта подозреваемый взял нож и нанёс хозяину дома несколько ранений в жизненно важные органы. От этих травм мужчина умер на месте. Затем злоумышленник напал на женщину и тоже ранил её ножом. Она смогла вырваться и убежать.
Медики доставили пострадавшую в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Сейчас решают вопрос о мере пресечения для задержанного.
