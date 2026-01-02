Достижения.рф

Россиянин-рецидивист обокрал друга в бане и потратил деньги на развлечения

В Краснодаре задержали мужчину, укравшего у друга 100 тысяч рублей в бане
Фото: Istock/vubaz

В Краснодаре мужчина похитил у друга 100 тысяч рублей во время совместного отдыха. Об этом информирует городское управление МВД.



Кража произошла в бане на улице Красных Партизан. Потерпевший пришёл в заведение с приятелем и оставил деньги в шкафчике в раздевалке.

Спустя несколько часов он заметил исчезновение знакомого и отсутствие средств. Мужчина сразу обратился с заявлением в отдел полиции микрорайона Юбилейный. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

41-летний житель станицы Елизаветинской, имеющий неснятую судимость, сознался в содеянном. Он пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Ольга Щелокова

