Россиянин-рецидивист обокрал друга в бане и потратил деньги на развлечения

02 января 2026, 11:41

В Краснодаре задержали мужчину, укравшего у друга 100 тысяч рублей в бане

Фото: Istock/vubaz

В Краснодаре мужчина похитил у друга 100 тысяч рублей во время совместного отдыха. Об этом информирует городское управление МВД.