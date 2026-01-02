Достижения.рф

В российском регионе полицейский провалился под лёд, спасая человека

На реке Волхов в Ленобласти полицейский провалился под лёд при спасении человека
Фото: Istock/Дмитрий Седаков

В Ленинградской области полицейский провалился под лёд во время спасения человека на воде. Об этом информирует МЧС региона.



Инцидент случился на реке Волхов в Киришском районе. В ведомстве уточнили, что мужчина вышел на лёд, отошёл от берега на 60-70 метров и провалился в воду. К месту происшествия направили наряд полиции. Прибывшие сотрудники начали оказывать помощь.

В ходе операции один из полицейских также провалился под лёд. Позже к спасателям присоединились профессиональные спасатели. Они извлекли из воды сначала сотрудника полиции, а затем и второго пострадавшего. На берегу медики оказали обоим первую помощь, после чего передали мужчин бригаде скорой помощи.

Накануне под Мурманском течение реки унесло женщину, купавшуюся в ледяной воде.

