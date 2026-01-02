В российском регионе полицейский провалился под лёд, спасая человека

02 января 2026, 11:33

На реке Волхов в Ленобласти полицейский провалился под лёд при спасении человека

Фото: Istock/Дмитрий Седаков

В Ленинградской области полицейский провалился под лёд во время спасения человека на воде. Об этом информирует МЧС региона.