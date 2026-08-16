Россиянин с братом вернулись в горящий дом за паспортом и телефоном и погибли

16 августа 2026, 10:29

В Белогорске при ночном пожаре погибли два брата

Фото: Istock/Elena Boltunova

В Белогорске Амурской области при ночном пожаре в частном доме погибли два брата. Об этом сообщил в своём блоге глава города Станислав Мелюков.