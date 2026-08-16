Россиянин с братом вернулись в горящий дом за паспортом и телефоном и погибли
В Белогорске Амурской области при ночном пожаре в частном доме погибли два брата. Об этом сообщил в своём блоге глава города Станислав Мелюков.
Трагедия произошла в ночь на 16 августа. По предварительным сведениям, хозяин дома принимал в выходные родного брата из Благовещенска. Мужчины занимались хозяйственными делами, когда началось возгорание.
Соседи рассказали, что оба успели покинуть охваченное пламенем строение и даже открыли ворота для проезда пожарных машин. После этого один из братьев вспомнил, что оставил внутри паспорт и телефон, и кинулся обратно в дом. Когда он долго не выходил, второй брат отправился за ним. Спастись из огня не удалось никому.
В своём обращении Мелюков отметил, что это уже шестой случай гибели людей при пожарах в городе с начала года, и призвал жителей не терять самообладания в экстремальных ситуациях.
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