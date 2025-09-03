«Смартфон вместо кулака»: Россиянин швырнул телефон в глаз жене во время ссоры
В городе Братске Иркутской области в феврале 2025 года произошёл бытовой конфликт между супругами, в результате которого женщина получила серьёзную травму глаза. Информация об инциденте была распространена в Telegram-канале издания Baza.
По словам пострадавшей, поводом для ссоры стала полученная ею информация о возможной неверности супруга. В ходе эмоционального разговора женщина набросилась на мужа с кулаками, в то время как мужчина отрицал предъявляемые обвинения.
В ходе конфликта мужчина бросил в лицо супруги мобильный телефон, а затем нанёс удар кулаком в область глаза. От полученных ударов женщина потеряла сознание. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала ее с травмами.
Мужчина утверждал, что бросил телефон случайно, умолчав об ударе кулаком. В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. По словам пострадавшей, помощь от супруга и его родственников так и не поступила.
Читайте также: