«Смартфон вместо кулака»: Россиянин швырнул телефон в глаз жене во время ссоры

03 сентября 2025, 16:36

В Братске муж лишил жену зрения из-за доказанной измены и остался безнаказанным

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В городе Братске Иркутской области в феврале 2025 года произошёл бытовой конфликт между супругами, в результате которого женщина получила серьёзную травму глаза. Информация об инциденте была распространена в Telegram-канале издания Baza.