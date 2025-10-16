Женщину «порвали» на тренировке по растяжке в Казахстане

16 октября 2025, 18:15

Baza: женщина порвала связки на занятиях с тренером по растяжке в Павлодаре

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В казахстанском Павлодаре 34‑летняя женщина получила серьёзную травму на занятии по стретчингу. Об этом пишет телеграм-канал Baza.