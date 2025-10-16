Женщину «порвали» на тренировке по растяжке в Казахстане
В казахстанском Павлодаре 34‑летняя женщина получила серьёзную травму на занятии по стретчингу. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным обозревателей, Вероника пришла на третью тренировку к местной мастерице, которая во время упражнения «помогла» ей, надавив сверху своим телом — в этот момент у пострадавшей произошёл разрыв связок в области таза.
На записи занятия слышно характерный щелчок и последовавшую удивлённую реакцию тренера.
По словам Вероники, мастер является владелицей студии, она никуда не уволилась и продолжает вести занятия. Компенсации от неё клиентка не получила.
Сейчас пациентка проходит интенсивное лечение и обследования. Сесть на шпагат было её детской мечтой.
Читайте также: