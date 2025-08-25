Пожар на судне произошел в российском регионе
На судне в Анадырском морском порту произошёл пожар — по данным «Базы», в результате инцидента пострадали двое: капитан и практикант, один из них в тяжёлом состоянии.
ЧП случилось на сухогрузе «Онэмен», который перевозил бензин; причины возгорания пока устанавливаются.
Ранее сотрудники экстренных служб потушили открытое горение на терминале «НОВАТЭК» в посёлке Усть‑Луга Ленинградской области. На площадке уже начали ремонтно‑восстановительные работы.
Утром 24 августа стало известно, что над Кингисеппским районом были уничтожены четыре украинских беспилотника, а ещё десять дронов сбили над портом Усть‑Луга. Обломок одного из них при падении вызвал возгорание на терминале.
Читайте также: