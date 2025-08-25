Пожар на судне произошел в российском регионе

25 августа 2025, 11:24

Baza: на судне в Анадырском морском порту произошел пожар

Фото: istockphoto/StonePhotos

На судне в Анадырском морском порту произошёл пожар — по данным «Базы», в результате инцидента пострадали двое: капитан и практикант, один из них в тяжёлом состоянии.