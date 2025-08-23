Россиянин с ракетницей устроил пожар в роддоме

23 августа 2025, 10:55

Житель Ленобласти выстрелил в окно роддома из ракетницы и устроил там пожар

Фото: iStock/grafoto

Житель Всеволжского района Ленинградской области выстрелил в окно роддома из ракетницы и устроил там пожар. Об этом сообщает 78.ru.