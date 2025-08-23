Россиянин с ракетницей устроил пожар в роддоме
Житель Всеволжского района Ленинградской области выстрелил в окно роддома из ракетницы и устроил там пожар. Об этом сообщает 78.ru.
В ночь на 22 августа в кабинете заведующего гинекологическим отделением на четвертом этаже Всеволожского родильного дома, расположенного на Колтушском шоссе, произошло возгорание. Согласно информации издания, причиной пожара стало разбитое окно.
Инцидент не привел к травмам, и эвакуация из медицинского учреждения не потребовалась.
Правоохранительные органы установили, что пьяный 29-летний мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в окно, что привело к повреждению стеклопакета и возгоранию шторы и стены. Нарушителя уже задержали.
Читайте также: