Россиянин сдал автомобиль начальника в металлолом из мести за увольнение
В Новокузнецке 50-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как решил отомстить бывшему начальнику за увольнение. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным следствия, поводом для расследования стало заявление 39-летнего предпринимателя о пропаже автомобиля «Лада Гранта» стоимостью около 800 тысяч рублей. Выяснилось, что последним машину видел недавно уволенный сотрудник, которому владелец передавал автомобиль для служебных поездок.
Во время беседы с полицейскими мужчина заявил, что оставил машину на парковке возле торгового центра. Однако спустя несколько дней предприниматель не обнаружил автомобиль на указанном месте.
Как установили правоохранители, причиной произошедшего стала обида мужчины на решение бывшего руководителя об увольнении. Россиянин продал автомобиль на запчасти, получив за него 70 тысяч рублей. Таким образом, по версии следствия, он решил самостоятельно обеспечить себе своеобразное «выходное пособие».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
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