Россиянин сдал автомобиль начальника в металлолом из мести за увольнение

04 сентября 2026, 15:48

В Новокузнецке мужчина сдал авто начальника в металлолом из мести

Фото: iStock/algre

В Новокузнецке 50-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как решил отомстить бывшему начальнику за увольнение. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.