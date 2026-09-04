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Младенец утонул в Башкирии

Девятимесячный младенец утонул в ванной в башкирской Уфе
Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Уфе произошла трагедия в одной из жилых многоэтажек. Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября.



По информации источника портала Ufa1, в ванной комнате обнаружили тело девятимесячного младенца. Предварительно, причиной гибели ребенка стало утопление. Официальные комментарии и детали случившегося на текущий момент не разглашаются.

Ранее двухлетний сын режиссёра Петра Дёмкина утонул в пруду в Ленинградской области. Об инциденте сообщалось 29 августа.

Кроме того, студент из Африки погиб в озере в Брянске, в котором умирают первокурсники. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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