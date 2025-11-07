В Москве полицейские накрыли притон для занятия проституцией
Сотрудники полиции обнаружили в центре Москвы бордель, замаскированный под караоке-клуб. Об этом информирует МВД России.
Это заведение, в котором оказывались интим-услуги, находилось в Лубянском проезде. Правоохранители провели там рейд и задержали 46-летнего администратора и 24 женщины в возрасте от 18 до 45 лет. По информации ведомства, эти дамы оказывали интимные услуги за деньги.
В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина полностью руководил незаконной деятельностью. Он проводил собеседования с кандидатками, принимал их на работу, фиксировал посещаемость и участвовал в финансовых расчётах с клиентами.
Задержанных женщин привлекли к административной ответственности, а против организатора возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных.
