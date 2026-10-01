Россиянин семь лет хранил бомбу во дворе, чтобы отомстить бывшей
Житель Астрахани хранил самодельную бомбу во дворе дома семь лет. Он собирался отомстить бывшей возлюбленной. Об этом сообщает УМВД по региону.
По информации правоохранителей, 53-летний мужчина расстался с возлюбленной в 2019 году и решил ей отомстить. Он собрал взрывное устройство, но передумал устраивать взрыв и хранил бомбу у себя во дворе.
В августе 2026 года пьяный астраханец вспомнил о предмете и сам позвонил в полицию. Полицейские прибыли по вызову и изъяли взрывное устройство. Во время осмотра дома стражи порядка нашли порох, который мужчина тоже хранил незаконно. Правоохранители возбудили уголовное дело. Обвиняемому может грозить до восьми лет лишения свободы.
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