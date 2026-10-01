Россиянин семь лет хранил бомбу во дворе, чтобы отомстить бывшей

01 октября 2026, 16:49

Житель Астрахани семь лет хранил самодельную бомбу во дворе дома ради мести

Фото: Istock/aerogondo

Житель Астрахани хранил самодельную бомбу во дворе дома семь лет. Он собирался отомстить бывшей возлюбленной. Об этом сообщает УМВД по региону.