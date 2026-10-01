В Москве на пенсионерку упала строительная люлька
В западной части Москвы на пенсионерку упала строительная люлька. Об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошёл днём 30 сентября на улице Шолохова. 66-летняя женщина возвращалась с работы и шла мимо дома, где на крыше проводили ремонтные работы.
В момент происшествия в строительной люльке никого не находилось. По неизвестной причине конструкция рухнула, и её части отлетели в прохожую. В результате женщина получила травму головы.
Прибывшие медики доставили гражданку в больницу. Родственники пенсионерки планируют подать жалобу на компанию, которая отвечает за проведение ремонтных работ в доме. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия.
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