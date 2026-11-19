Россиянин семь лет насиловал несовершеннолетних дочерей сожительницы и поплатился
В Ставропольском крае вынесли приговор семейной паре за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних дочерей женщины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.
Фигурантов признали виновными по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет, совершенные группой лиц»), 135 («Развратные действия») и 228 («Незаконные приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере») УК.
По версии следствия, в период с 2018 по 2025 год мужчина, проживавший с женщиной и тремя ее несовершеннолетними дочерями, совершал сексуальные преступления в отношении двух девочек. При этом мать детей знала о происходящем. Кроме того, фигурант хранил в нежилом помещении на территории дома крупную партию наркотиков.
В рамках расследования провели комплекс судебных экспертиз, а изъятые предметы, имеющие значение для следствия, осмотрели и признали вещественными доказательствами. Психолог отдела криминалистики следственного управления оказал потерпевшим необходимую психологическую помощь.
Суд приговорил отчима к 20 годам колонии строгого режима, а мать — к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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