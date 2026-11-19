19 ноября 2026, 19:12

На Ставрополье семейная пара получила 34 года суммарно за изнасилование дочерей

Фото: iStock/AMilkin

В Ставропольском крае вынесли приговор семейной паре за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних дочерей женщины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.