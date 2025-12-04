В США преступник открыл стрельбу и ранил трех полицейских
В американском штате Небраска произошло вооружённое столкновение с участием сотрудников полиции. Как сообщает издание New York Times, инцидент случился на автозаправочной станции в городе Омаха.
Днём в среду сотрудники правоохранительных органов прибыли на место по вызову о стрельбе в магазине. В ходе расследования полицейские вышли на след предполагаемого преступника, который укрывался на заправке.
Увидев людей в форме, злоумышленник открыл огонь. В результате перестрелки трое сотрудников полиции получили ранения, преступника ликвидировали.
Ранее в штате Мичиган супружеская пара заманила беременную девушку в лес и жестоко расправилась с ней и её ребенком.
