Полиция опубликовала кадры смертельной аварии под Красноярском

04 декабря 2025, 06:45

МВД: три человека погибли в результате аварии с грузовиком под Красноярском

Фото: Telegram @mvd_24

В Нижнеингашском районе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает региональное управление МВД, в аварии погибли три человека.