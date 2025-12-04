Полиция опубликовала кадры смертельной аварии под Красноярском
В Нижнеингашском районе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает региональное управление МВД, в аварии погибли три человека.
Трагедия случилась на трассе Р-255 «Сибирь», где автомобиль «Ока» столкнулся с большегрузом MAN. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, что привело к аварии.
В результате полученных травм водитель «Оки» и двое находившихся в машине пассажиров скончались на месте происшествия. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее массовая авария произошла в Нижегородской области. В результате столкновения нескольких транспортных средств пострадали как минимум 14 человек.
Читайте также: