Раскрыта причина нажатия тревожной кнопки на рейсе Flydubai Дубай — Тель-Авив
Пилоты Flydubai, выполнявшие рейс из Дубая в Тель-Авив, вступили в драку во время полёта. После конфликта экипаж активировал аварийный сигнал, а самолёт совершил посадку в саудовском Табуке. Об этом сообщает Mash.
Позже лайнер вновь появился в сервисах отслеживания воздушного движения. Экипаж связался с диспетчерскими службами Саудовской Аравии.
Ранее израильское государственное телевидение сообщило, что самолёт Flydubai передал код, сигнализирующий о возможном захвате, после чего исчез с радаров.
Драка между пилотами во время рейса — крайне редкая и серьёзная ситуация, поскольку она напрямую влияет на безопасность полёта. В кабине экипажа действуют строгие правила взаимодействия, а любые конфликты должны немедленно прекращаться: управление самолётом требует постоянного внимания, координации и соблюдения процедур.
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