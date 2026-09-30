Раскрыта причина нажатия тревожной кнопки на рейсе Flydubai Дубай — Тель-Авив

30 сентября 2026, 10:11

Экипаж Flydubai сообщил о конфликте на рейсе Дубай — Тель-Авив

Фото: iStock/Rathke

Пилоты Flydubai, выполнявшие рейс из Дубая в Тель-Авив, вступили в драку во время полёта. После конфликта экипаж активировал аварийный сигнал, а самолёт совершил посадку в саудовском Табуке. Об этом сообщает Mash.