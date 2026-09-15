В Набережных Челнах 17-летний подросток на автомобиле друга сбил женщину
В Набережных Челнах 17-летний подросток сел за руль автомобиля и сбил 45-летнюю женщину. О произошедшем сообщает Telegram-канал SHOT.
Молодой человек взял машину у друга, чтобы покататься. Он разогнался во дворе многоквартирного дома и на полной скорости сбил прохожую. По предварительным сведениям, у легковушки заклинило тормоза. Потерпевшая находится в реанимации. Врачи диагностировали у неё многочисленные травмы.
До этого сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в Сахалинской области. Там мальчик тайно взял у спящих родителей ключи от автомобиля и устроил поездку с друзьями. Однако он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
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