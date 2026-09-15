В Краснодаре труба котельной рухнула на проезжую часть
В Краснодаре труба котельной упала на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта города.
По сведениям ведомства, обрушение произошло в районе дома № 55/1. Труба рухнула прямо на дорогу, где ездят машины. Сейчас транспорт в сторону улицы 40-летия Победы двигается с выездом на одну полосу встречного направления. Водители вынуждены объезжать место происшествия, и на этом участке образовался затор.
В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что пострадавших нет. На месте ЧП работают сотрудники ДПС. Они регулируют движение и следят за тем, чтобы машины проезжали опасный участок без происшествий. Специалисты выясняют, почему труба котельной обрушилась.
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