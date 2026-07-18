Россиянин спалил лицо, пытаясь повторить тренд из соцсетей

18 июля 2026, 18:27

SHOT: житель Саратова обжег лицо, пытаясь повторить интернет-тренд со свечами

Фото: iStock/maxim4e4ek

23-летний житель Саратова обжег лицо, пытаясь повторить интернет-тренд на свой день рождения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.