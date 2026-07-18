Россиянин спалил лицо, пытаясь повторить тренд из соцсетей
23-летний житель Саратова обжег лицо, пытаясь повторить интернет-тренд на свой день рождения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Молодой человек отмечал праздник вместе с друзьями и решил снять ролик для соцсетей. Для этого он выпил специальную жидкость, позволяющую создать эффектный факел над свечами на торте.
После двух неудачных попыток у именинника воспламенилась борода, затем огонь перекинулся на нос, руки и рубашку. Пострадавший потушил пламя, нырнув в бассейн. Несмотря на это, он месяц ходил с бинтами на лице, а ожоги не сошли до сих пор.
Источник отметил, что парень спалил лицо, пытаясь повторить опасный тренд, который продолжает набирать популярность в интернете.
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