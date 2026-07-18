На Кубани гость забрал из трёх копилок хозяев почти 50 тысяч рублей

18 июля 2026, 16:23

В Новороссийске мужчина украл из квартиры более 47 тысяч рублей

Фото: Istock/spaxiax

В Новороссийске 20-летний местный житель пришёл в гости и похитил деньги из квартиры. Об этом информирует управление МВД по Краснодарскому краю.