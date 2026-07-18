На Кубани гость забрал из трёх копилок хозяев почти 50 тысяч рублей
В Новороссийске 20-летний местный житель пришёл в гости и похитил деньги из квартиры. Об этом информирует управление МВД по Краснодарскому краю.
По версии следствия, злоумышленник дождался момента, когда хозяева отвлеклись, и прошёл в спальню. Там он обнаружил две копилки.
Затем молодой человек заглянул на кухню и нашёл там ещё одну ёмкость для хранения денег. Из всех трёх копилок гость извлёк наличные. Общая сумма похищенных средств составила более 47 тысяч рублей.
В полиции уточнили, что владельцы квартиры заметили пропажу денег не сразу — только спустя некоторое время после ухода посетителя. Правоохранители уже возбудили против фигуранта уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
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