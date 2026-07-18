«Тело в пяти пакетах»: В Ленобласти следствие раскрыло убийство с расчленением
В Ленинградской области правоохранители задержали и арестовали двух мужчин. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России, их подозревают в убийстве местного жителя.
1 мая во Всеволожском районе, на участке между посёлком имени Свердлова и карьером Мяглово, обнаружили фрагменты тела мужчины. Останки находились в пяти полиэтиленовых пакетах.
Генетическая экспертиза показала, что найденные фрагменты принадлежат уроженцу Омской области 1993 года рождения. Следствие полагает, что убийство произошло в июле 2025 года в квартире в Кудрово.
Там злоумышленники нанесли потерпевшему смертельные удары, после чего расчленили тело и вывезли его в лесной массив. Следователи предъявили фигурантам обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору.
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