«Тело в пяти пакетах»: В Ленобласти следствие раскрыло убийство с расчленением

18 июля 2026, 17:00

В Ленобласти арестовали двух подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины

Фото: Istock/Dzurag

В Ленинградской области правоохранители задержали и арестовали двух мужчин. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России, их подозревают в убийстве местного жителя.