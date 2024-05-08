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Украинцы недовольны действиями командования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Недовольство вызвано тем, что ВСУ не справляются с опознанием пропавших без вести и с занесением их в категорию погибших.
Об этом написала корреспондент издания The New York Times Мария Вареникова. Она пишет, что командование украинской армии усугубляет муки и страдания украинских семей тем, что не может опознать тысячи тел убитых солдат. В публикации отмечается, что граждане Украины уже неоднократно проводили массовые публичные акции, выражая недовольство недостаточными усилиями властей по поиску и идентификации тел пропавших без вести.
По словам журналистки, даже доступ к телу погибшего не всегда ускоряет процедуру его опознания. Иногда процесс установления личности убитого может занимать долгие месяцы, заключает автор материала.
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