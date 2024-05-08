NYT: Украинские власти не справляются с учётом убитых и пропавших без вести

ВСУ пытаются перейти в контратаку на Донецком направлении, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Российская армия продолжает теснить противника и наносить точечные удары по военным целям. О последних событиях зоне проведения СВО, и о том, где ВС РФ перешли к зачистке территории, читайте в материале «Радио 1».