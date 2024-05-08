Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ NYT: Украинские власти не справляются с учётом убитых и пропавших без вести

NYT: Украинские власти не справляются с учётом убитых и пропавших без вести

08 мая 2024, 09:11
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинцы недовольны действиями командования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Недовольство вызвано тем, что ВСУ не справляются с опознанием пропавших без вести и с занесением их в категорию погибших.


Об этом написала корреспондент издания The New York Times Мария Вареникова. Она пишет, что командование украинской армии усугубляет муки и страдания украинских семей тем, что не может опознать тысячи тел убитых солдат. В публикации отмечается, что граждане Украины уже неоднократно проводили массовые публичные акции, выражая недовольство недостаточными усилиями властей по поиску и идентификации тел пропавших без вести.

По словам журналистки, даже доступ к телу погибшего не всегда ускоряет процедуру его опознания. Иногда процесс установления личности убитого может занимать долгие месяцы, заключает автор материала.

Читайте также:

Военэксперт рассказал, как ВСУ избавляются от погибших под Часов Яром

Военэксперт Матвийчук обвинил Киев в умышленном уничтожении тел погибших ВСУ

Погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать тела
#акции
#солдат
#всу
#погибший
#украина
ВСУ потеряли несколько сотен военных у Новопокровского из-за отсутствия обороны
08 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/Irina Piskova

В районе села Новопокровское под Авдеевкой украинские войска из-за отсутствия оборонительных укреплений понесли значительные потери в личном составе — несколько сотен человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
«У Новопокровского для противника ситуация сложилась не очень хорошая. Они, вероятно, не успели выстроить оборону в районе Новопокровского и несут там очень большие потери. Сейчас это уже несколько сотен человек», — сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что Сейчас любая активность украинских Вооруженных сил на этом фронтовом участке подавляется точными комбинированными ударами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины направляют в подконтрольные им территории ДНР свежие войска. По уточненным данным, украинских мобилизованных отправили в Константиновку и Краматорск.

Читайте также:

Марочко: Под Купянском части ВСУ обстреливают друг друга из гранатомётов

Военэксперт рассказал, как ВСУ избавляются от погибших под Часов Яром

Российские военные поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
#военные
#человек
#днр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Удар по Генштабу и контратака ВСУ в Нетайлово: последние новости СВО
08 мая 2024, 10:07

Фото: Istock/Evgeny555

ВСУ пытаются перейти в контратаку на Донецком направлении, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Российская армия продолжает теснить противника и наносить точечные удары по военным целям. О последних событиях зоне проведения СВО, и о том, где ВС РФ перешли к зачистке территории, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Встречные бои продолжаются северо-западнее Вербового и в Работино. Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения, сообщает телеграм-канал «WarGonzo».


Донецкое направление


ВСФ РФ давят на оборону ВСУ в Красногоровке. Активные боевые действия зафиксированы в районе Нетайлово. ВСУ на этом участке фронта пытаются проводить контратаки с целью замедлить продвижение российской армии. В районе Очеретино ВС РФ продвигаются вдоль железнодорожных путей, по направлению к населённому пункту Прогресс, а также всё ближе подходят к Новоалександровке, на подступах к которой идут ожесточённые бои.


Часовоярское направление


В восточном пригороде Часов Яра идет активное противостояние.
Стало известно об еще одной цели СВО
Стало известно об еще одной цели СВО


Купянско-Сватовское направление


ВС РФ на Купянско-Сватовском направлении заканчивают зачистку Кисловки и Котляровки, наступая в направлении Ивановки.


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС РФ после занятия Очеретино наступают в направлении села Прогресс. На подступах к Новоалександровке идут бои за контроль над лесополосами.

Харьковское направление


Российская армия нанесла удар по Генштабу ВСУ во время совещания в Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фронтовая птичка». В момент атаки ВС РФ в здании штаба находились порядка 16 офицеров ВСУ. Российские военные атаковали объект с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б» и пушки 2А36 «Гиацинт-Б».

Читайте также:

Стало известно, как освобождение Котляровки повлияло на ход СВО

В зоне СВО ликвидирован украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко

ВСУ устроили охоту на российские танки «царь-мангал» в зоне СВО
#танки
#сво
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: Под Купянском части ВСУ обстреливают друг друга из гранатомётов
08 мая 2024, 10:00

Фото: istockphoto/zabelin

На Купянском направлении в окрестностях населённого пункта Кучеровка в очередной раз отмечены боевые столкновения между украинскими подразделениями. Части ВСУ вели перестрелку между собой из стрелкового оружия и гранатомётов.
Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своём телеграм-канале он написал, что в этот раз можно уже полностью исключить «дружеский огонь», так как подразделения ВСУ обстреливают друг друга уже далеко не в первый раз.

Эксперт пояснил, что географическое расположение и другие факторы полностью исключают какую-либо путаницу и случайность перестрелки. С большой долей вероятности можно говорить о конфликтной ситуации в ВСУ, которая разрешалась с применением боевого оружия, считает Марочко. Возможно, украинские военные открывают огонь по своим сослуживцам, чтобы не дать им возможность перейти на российскую сторону или сдаться в плен, предположил он.

Читайте также:

В США обратили внимание на странное поведение ВСУ на поле боя

Подполье: В подконтрольной Киеву Константиновке в рядах ВСУ начались междоусобные стычки

Под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку
#эксперт
#военные
#лнр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ОВА Козицкий сообщил о повреждении двух объектов во Львовской области
08 мая 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Zeferli

Во Львовсой области повреждения получили два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
В своём телеграм-канале он уточнил, что повреждён объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Причиной, по словам Козицкого, стало попадание российской ракеты. Кроме того, крылатыми ракетами был повреждён объект генерации энергии в Червоноградском районе, добавил глава ОВА Львовской области. Имеются два очага возгорания, добавил он.

Козицкий также сообщил, что на местах работают пожарные и сотрудники экстренных служб, занимаясь работами по устранению последствий ночной атаки. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киевской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.

Читайте также:

Около подконтрольного Украине Херсона прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы звучат в Полтаве на северо-востоке Украины
#пожарные
#взрывы
#сотрудники
#ракеты
#воздушная львов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации на фронте
08 мая 2024, 09:31

Зеленский сообщил, что самые сильные бои идут на шести направлениях.
Как написал Зеленский в своём Telegram-канале, самые серьёзные бои сегодня идут на следующих направлениях: Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское.

Президент Незалежной подчеркнул, что провел совещание на котором обсудил вопросы укрепления бригад Вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о непростом положении украинских войск на передовой. Он подчеркнул, что Россия обладает серьёзным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к ее тактическим успехам на фронте.

Читайте также:

NYT: Украинские власти не справляются с учётом убитых и пропавших без вести

«У них нет выбора»: Заградотряды СБУ расстреливают украинских солдат при попытке бегства

«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ
#владимир зеленский
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры
Глава ОВА: в Запорожской области повредили объекты критической инфраструктуры
08 мая 2024, 09:17

Фото: istock / dzika_mrowka

В Запорожской области Украины повреждены объекты критической и энергоинфраструктуры. Об этом сообщил Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своём телеграм-канале.
Прежде сообщалось, что минувшей ночью в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. После срабатывания сигналов оповещения взрывы прозвучали в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.

Министр энергетики Украины подтвердил информацию об ударах и сообщил, что в регионе повреждены энергетические объекты. Кроме того, зафиксированы перебои с водоснабжением.

Читайте также:

Около подконтрольного Украине Херсона прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы звучат в Полтаве на северо-востоке Украины
#взрывы
#министр
#воздушная украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт рассказал, как ВСУ избавляются от погибших под Часов Яром
Марочко: ВСУ тайно вывезли сто тел погибших из Часова Яра, чтобы скрыть потери
08 мая 2024, 08:54

Фото: iStock/YakubovAlim

ВСУ скрытно вывозят тела погибших военных из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить реальное число потерь от личного состава. Об этом изданию РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, тела погибших бойцов украинской армии вывозили из Часова Яра в течение двух суток. Для эвакуации тел были использованы семь автомобилей. Марочко отметил, что работа была осуществлена таким образом, чтобы остальные солдаты ВСУ не видели реального числа погибших в боевых действиях сослуживцев.

Эксперт, ссылаясь на собственные источники, заявил, что в течение двух суток было вывезено более 100 тел украинских военных.

Читайте также:

«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ

ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

В США обратили внимание на странное поведение ВСУ на поле боя
#эксперт
#работа
#солдаты
#всу
#рф
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами нашли под Авдеевкой
08 мая 2024, 08:46

Фото: iStock:/Vladimir Dyavhkov

Спецслужбы ДНР нашли в пригороде Авдеевки заминированный схрон с гранатометами, боеприпасами и огнеметами.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ по региону. Уточняется, что в результате совместных мероприятий УФСБ РФ по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в тайнике был найден один американский ПТРК FGM-148 Javelin, два швейцарских противотанковых гранатомета РПГ Sakrat, около 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета, а также 800 патронов калибра 7,62.

Как подчеркнули в ведомстве, органы контрразведки продолжают оперативные мероприятия на освобожденных Россией территориях.

Читайте также:

«У них нет выбора»: Заградотряды СБУ расстреливают украинских солдат при попытке бегства

«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ

На Украине анонсировали создание нового типа войск
#вс рф
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
МО сообщило о поражении расчетом РСЗО БМ-21 «Град» пункта дисклокации ВСУ
08 мая 2024, 08:39

Фото: сайт Минобороны РФ

Морские пехотинцы Черноморского флота России нанесли удар по пункту временной дислокации противника на правом берегу Днепра в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ с использованием расчета РСЗО БМ-21 «Град». В ведомстве уточнили, что расчет из укрытия выехал на огневую позицию, установил цель и оперативно нанес сокрушительный удар по местам расположения ВСУ.

В министерстве назвали успешно проведенную операцию поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Прежде сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В пяти областях страны наблюдаются проблемы с электричеством.

Читайте также:

ВС РФ нанесли серию ударов в направлении авиазавода Антонова в Киеве

Объект энергетики загорелся в Полтавской области Украины после взрывов

Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР
#всу
#вс рф
#удар
#сво
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф