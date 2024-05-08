В Петербурге жена пырнула мужа и заявила, что он сам упал на нож

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Жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что её супруг неудачно упал на нож. Приехавшие на вызов правоохранители не поверили ей и задержали 31-летнюю женщину, которая к тому же была пьяна.
Инцидент произошёл на проспекте Ударников. Приехавшие полицейские увидели нетрезвую женщину и истекающего кровью мужчину. Его срочно госпитализировали с серьёзной колото-резаной раной правой ноги, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Сейчас 46-летний мужчина находится в реанимации.
Женщину отвезли в отделение и составили на неё административный протокол. В её версию о падении супруга на нож оперативники не поверили. К тому же выяснилось, что ранее она уже не раз привлекалась к ответственности за побои и причинение лёгкого вреда здоровью. По факту происшедшего проводится проверка.
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Александр Бойцов