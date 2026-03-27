Россиянин спас девушку от избиения и едва не погиб, когда нападавший достал нож
В Ростове-на-Дону 62-летний мужчина, решивший защитить незнакомку от избиения, получил ножевое ранение. Девушку спасти он сумел, сообщает «Лента.ру».
Согласно материалу, смельчака, который бросился на помощь, звали Валерий. Утром 26 марта он услышал женский крик и заметил мужчину, который избивал девушку ногами и тащил её в сторону лесополосы. Валерий не смог стоять в стороне. Он вмешался и толкнул агрессора, однако в ответ злоумышленник нанес удар ножом. Уточняется, что он целился в шею.
На помощь Валерию пришёл водитель автобуса, который тоже заметил опасный инцидент. Он спугнул нападавшего, и тот скрылся в темноте.
Конкретной информации о серьезности травм Валерия в материале не приводится, но, предварительно, его жизни ничего не угрожает. Семья пострадавшего уже написала заявление в полицию. Преступника разыскивают правоохранительные органы.
