Рабочие обнаружили человеческие кости и останки животных во время ремонта дома
В американском городе Колумбия (штат Южная Каролина) рабочие во время ремонта дома обнаружили две человеческие кости и останки животных. Об этом пишет People.
Сначала находку связали с нераскрытым делом о пропаже человека, однако судмедэксперты не смогли сопоставить кости с образцами из актуальной базы данных. Позже выяснилось, что останкам может быть несколько сотен лет.
Один из участников расследования, Уильям Стивенс, предположил, что старые человеческие кости попасть в США из другой страны. Следователи намерены установить их происхождение и при необходимости вернуть на родину.
