В российском регионе 70-летний пенсионер надругался над тремя малолетними девочками
В Липецкой области суд вынес приговор 70-летнему местному жителю за насилие над детьми. Подробности приводит пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Следствие установило, что обвиняемый совершал насильственные действия в отношении трёх несовершеннолетних девочек. Он воспользовался тем, что жертвы находились в беспомощном состоянии.
В ведомстве уточнили, что возраст пострадавших не достигал 14 лет. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось о решении суда в Белореченске, где осудили педофила, который больше года насиловал девочку. В этот же день вынесил приговор жителю Тихорецка за изнасилование и убийство племянницы.
