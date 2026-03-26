В российском регионе 70-летний пенсионер надругался над тремя малолетними девочками

Житель Липецкой области получил 15 лет колонии за насилие над тремя девочками
Фото: Istock/Zolnierek

В Липецкой области суд вынес приговор 70-летнему местному жителю за насилие над детьми. Подробности приводит пресс-служба областного управления Следственного комитета России.



Следствие установило, что обвиняемый совершал насильственные действия в отношении трёх несовершеннолетних девочек. Он воспользовался тем, что жертвы находились в беспомощном состоянии.

В ведомстве уточнили, что возраст пострадавших не достигал 14 лет. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о решении суда в Белореченске, где осудили педофила, который больше года насиловал девочку. В этот же день вынесил приговор жителю Тихорецка за изнасилование и убийство племянницы.

Ольга Щелокова

