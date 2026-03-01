Достижения.рф

Россиянин спасал собак от догхантеров и оказался в реанимации

Екатеринбуржец попал в реанимацию, убирая разбросанный догхантерами крысиный яд
Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Екатеринбурге мужчина оказался в реанимации, спасая собак от догхантеров. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash, ссылаясь на слова его жены.



Супруги убирали отраву, разбросанную рядом с детским садиком на улице Белинского. Вещество прожгло перчатки, и оба надышались парами. Через полтора часа у мужчины начались судороги. С отравлением химическими веществами его госпитализировали.

Сейчас пострадавший находится в реанимации на ИВЛ с поврежденными легкими, почками и печенью. Женщина жалуется на кашель и першение в горле. Похожие симптомы наблюдаются и у других волонтеров, участвовавших в уборке.

Канал также опубликовал фото с результатами анализов, которые указывают на отравление крысиным ядом.

Лидия Пономарева

