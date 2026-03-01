Россиянин спасал собак от догхантеров и оказался в реанимации

01 марта 2026, 10:19

Екатеринбуржец попал в реанимацию, убирая разбросанный догхантерами крысиный яд

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Екатеринбурге мужчина оказался в реанимации, спасая собак от догхантеров. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash, ссылаясь на слова его жены.