Взрыв на юго-западе Москвы: очевидцы рассказали подробности
Все оперативные службы Москвы продолжают устранять последствия взрыва в жилом доме в Бутово.
Во дворе многоэтажки на улице Кадырова корреспондент «РГ» увидела сотрудников Следственного комитета и представителей коммунальных служб. По словам жильца 17-этажного дома Евгения, взрыв оказался настолько мощным, что его почувствовали даже на нижних этажах.
Предварительно установили, что в квартире, где произошло ЧП, семья делала ремонт. Основная версия, которую сейчас отрабатывает СК, — во время монтажа натяжных потолков сдетонировал газовый баллон, использовавшийся при работах.
Во дворе продолжаются восстановительные работы — фасадную плиту, сорванную взрывом, демонтировали ещё ночью, остальные повреждённые участки закрыли. В течение дня на месте работали сотрудники Следкома, однако новых подробностей расследования столичное следственное управление пока не сообщало.
Местные жители также обратили внимание, что ради беспрепятственной работы экстренных служб коммунальщики расчистили от снега все подходы к высотке.
