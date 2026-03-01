Снег обрушил крышу жилого дома в российском городе
Крыша двухэтажного жилого дома не выдержала веса снега и частично обрушилась в Татарстане. Об этом сообщили прокуратура и ГУ МЧС республики.
Инцидент произошел ночью 28 февраля в селе Айша Зеленодольского района на улице Молодежной. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Также повредились откосы окон и обшивка здания.
Тридцать жильцов, включая пятерых детей, эвакуировались самостоятельно и временно переехали к родственникам. Пострадавших нет.
Системы жизнеобеспечения не нарушены, однако из-за угрозы обрыва трубы подачу газа пришлось приостановить. Сейчас специалисты осматривают повреждения.
Надзорное ведомство организовало проверки в отношении управляющей компании и администрации сельского поселения. В СУ СК также проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что снег обрушил крышу хостела на Товарищеской улице в Казани.
Читайте также: