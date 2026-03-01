Снег обрушил крышу жилого дома в российском городе

01 марта 2026, 10:06

Крыша жилого дома частично обрушилась в селе Айша Татарстана

Фото: iStock/geyzer

Крыша двухэтажного жилого дома не выдержала веса снега и частично обрушилась в Татарстане. Об этом сообщили прокуратура и ГУ МЧС республики.