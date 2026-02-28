Студент-медик внезапно скончался в российском колледже
В Камышине под Волгоградом 18-летний студент местного медицинского колледжа умер прямо во время занятий. Трагедия произошла в пятницу, 27 февраля, сообщает V1.
По словам источника, близкого к оперативным службам, юноша пришёл на учёбу, переоделся и внезапно потерял сознание. Преподаватели и прибывшие медики пытались провести реанимацию, однако восстановить сердечный ритм не удалось.
Известно, что студенту было 18 лет. Он приехал на обучение из Николаевска, города на противоположном берегу Волгоградского водохранилища.
Руководитель камышинского филиала колледжа Нина Нестеренко отметила, что не располагает деталями, и предложила обращаться к директору головного учреждения. Глава Волгоградского медицинского колледжа Галина Генералова воздержалась от комментариев. В региональном СУ СК России сообщили, что по факту смерти начали процессуальную проверку, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
