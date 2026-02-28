Студент-медик внезапно скончался в российском колледже

28 февраля 2026, 23:01

Студент-медик внезапно скончался в колледже под Волгоградом

В Камышине под Волгоградом 18-летний студент местного медицинского колледжа умер прямо во время занятий. Трагедия произошла в пятницу, 27 февраля, сообщает V1.