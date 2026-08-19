В Саратовской области житель напал с ножом на экс-коллегу

19 августа 2026, 09:30

Житель Балакова ранил бывшего коллегу ножом во время спора о зарплате

Фото: iStock/zoka74

В Балакове задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на бывшего коллегу во время застолья. Причиной конфликта стал разговор о заработке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по Саратовской области.