В Саратовской области житель напал с ножом на экс-коллегу
В Балакове задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на бывшего коллегу во время застолья. Причиной конфликта стал разговор о заработке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по Саратовской области.
Утром 17 августа медики доставили в больницу 46-летнего жителя города с колото-резаной раной грудной клетки. Правоохранители выяснили, что вечером накануне пострадавший пил алкоголь вместе со своим экс-коллегой.
Во время разговора мужчины начали сравнивать свои зарплаты. Спор быстро перешел в драку, после чего один из участников схватил нож и ударил оппонента в грудь.
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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