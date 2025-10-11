«Яндекс» уволит курьера, нарисовавшего голую женщину на стене дома в Краснодаре
Компания «Яндекс» сообщила о намерении уволить краснодарского курьера, который нарисовал эротический рисунок на стене жилого дома, куда он принёс заказ.
Накануне член Совета по правам человека при президенте РФ и главред агентства «Регнум» Марина Ахмедова в своём Telegram-канале опубликовала ролик с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела курьера.
На кадрах видно, как мужчина, доставив заказ, задерживается в подъезде и рисует на стене примитивное изображение женщины с большой грудью. Сцена произошла на лестничной клетке у лифта в одном из многоэтажных домов Краснодара.
По словам Ахмедовой, характер рисунка ясно демонстрирует, «какого рода энергия бурлит в его авторе». Она также отметила, что действия курьера вызвали возмущение жильцов, однако служба доставки ограничилась извинениями и купоном на 200 рублей в качестве компенсации пострадавшему клиенту.
Позднее выяснилось, что «Яндекс» всё же уволит сотрудника за неподобающее поведение и порчу чужого имущества.
