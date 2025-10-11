Молодая мать двоих детей умерла на приеме у стоматолога в Липецкой области
23-летняя россиянка умерла на приеме у стоматолога от остановки сердца
В Липецкой области женщина не пережила визит к стоматологу. Об этом сообщает портал Gorod48.
Трагедия случилась с 23‑летней жительницей села Ольшанец, матерью двоих детей. Пациентка проходила лечение в стоматологическом кабинете больницы Задонска и 10 октября пришла на плановый приём.
Во время процедуры ей внезапно стало плохо, врачи не смогли восстановить её жизненные функции. По факту смерти проводится проверка правоохранительных органов.
Перед этим сообщалось, что пенсионер устроил вооружённое ограбление супермаркета ради воссоединения с внуком в тюрьме.
Читайте также: