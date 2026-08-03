В Приморье неизвестные в масках расстреляли пункт весового контроля на трассе
В Приморье неизвестные расстреляли пункт весового контроля, повредив дорогостоящее оборудование. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Согласно материалу, двое злоумышленников в масках применили ружьё, открыв огонь по технике на трассе Раздольное—Хасан. На камерах наблюдения и других элементах комплекса осталось около десяти пробоин. Владельцы уже подали заявление в полицию, специалисты сейчас оценивают нанесённый ущерб. По предварительным данным, сумма может достигать нескольких миллионов рублей.
Ранее «Радио 1» передавало, что в центре Москвы произошёл пожар в историческом здании Александровского подворья в Староваганьковском переулке. Александровское подворье является памятником архитектуры конца XVII века. Здание было построено в 1670-х годах, а в 1995 году получило статус объекта культурного наследия федерального значения.
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