Подростков обстреляли посреди улицы в российском городе

04 августа 2026, 13:34

В Петербурге задержали 16-летнего участника разбойного нападения на подростков

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего участника разбойного нападения на подростков. Об этом сообщила пресс-служба местного СУ СК.