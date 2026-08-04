Подростков обстреляли посреди улицы в российском городе
В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего участника разбойного нападения на подростков. Об этом сообщила пресс-служба местного СУ СК.
По версии следствия, все произошло вечером 2 августа на одной из улиц города. В тот день молодой человек вместе с подельниками напал на четверых юношей.
Угрожая, они требовали отдать личные вещи. Услышав отказ, агрессоры выстрелили в подростков из сигнальной ракетницы и распылили в них аэрозольный баллон. В результате одного из потерпевших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Уголовное дело возбудили по статье о разбое. В настоящее время следователи устанавливают других участников нападения.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве подростки спровоцировали массовое ДТП на каршеринге и скрылись.
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