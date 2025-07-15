Россиянин сжег заживо жену за требование выделить детям долю в доме

15 июля 2025, 14:54

В Башкирии мужчина сжег заживо жену из-за жилья и получил 12 лет колонии

Фото: iStock/Taizhan Sakimbayev

В Башкирии осудили 60-летнего жителя Белорецка, который заживо сжег свою жену из-за жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.





Как следует из материалов дела, прошлой зимой супружеская пара поссорилась из-за выделения долей в доме детям. В порыве гнева мужчина проткнул бытовой газовый баллон, поджег выходящий из него газ и направил на женщину. Термические ожоги, охватившие 95% поверхности ее тела, оказались несовместимы с жизнью.



После содеянного нерадивый муж пошел к соседям, рассказав про пожар. Он не стал говорить, что совершил расправу, представив все как несчастный случай.

«В ходе следствия проведен ряд экспертных исследований, которые подтвердили версию следствия, установив механизм причинения смерти женщине и причастность к преступлению осужденного», — передает ведомство.