В Татарстане мотоциклист погиб под колёсами поезда
В Татарстане мотоциклист выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. В результате ДТП мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Авария произошла в 17:58 мск на регулируемом переезде на перегоне Агрыз — Уром. Машинист вовремя заметил мотоциклиста и применил экстренное торможение, но расстояние до препятствия было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В пресс-службе уточнили, что от удара байкер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Поезд, следовавший из Ижевска в Москву, продолжил движение с задержкой 17 минут. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее на трассе под Челябинском грузовой автомобиль взорвался во время движения. Пламя полностью уничтожило автотягач, однако водитель большегруза остался жив.
