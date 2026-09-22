Россиянин сжёг машину соседа из-за «чёрной магии»

22 сентября 2026, 17:08

Петербуржец сжёг автомобиль соседа стоимостью 2,5 млн из-за личной неприязни

Фото: Istock/trikolor

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 42-летнего мужчину. Он подозревает соседа в чёрной магии и из-за этого сжёг его машину. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.





О сгоревшем авто в полицию сообщила его хозяйка. Женщина оценила ущерб в 2,5 млн рублей.



Личность предполагаемого поджигателя быстро установили — им оказался житель СНТ «Торики-2». Причиной поджога стала личная неприязнь. Задержанный объяснил поступок тем, что сосед якобы навёл на него порчу.

«Он на меня наслал порчу. Меня чуть не убило током на днях, пролетел колпак с трубы, чуть дом не сгорел, пропали тормоза», — рассказал мужчина.