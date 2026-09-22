В вагоне столичного метро мужчина устроил дебош из-за замечания

22 сентября 2026, 16:11

В вагоне метро на «Менделеевской» москвич пил алкоголь и оскорблял пассажиров

Фото: Istock/Svetlana123

Мужчина устроил дебош в вагоне столичного метро. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Чрезвычайное происшествие случилось на станции «Менделеевская». Сначала москвич сидел на своём месте и пил алкоголь.



Через некоторое время другой пассажир сделал ему замечание. В ответ мужчина начал кричать и угрожать всем, кто находился в вагоне. Одного из граждан он начал толкать пахом.

«Докапывался до пожилых, девушек и мужчин. Распивал алкоголь, а после сделанного замечания начал беситься и неадекватно реагировать на окружающих. Угрожал «нассать» на мужчину и на девушку, которая заступилась за свою подругу», — сообщили очевидцы.