Россиянин три раза попался на обман и потерял миллион рублей
Житель Тверской области лишился более 1 млн рублей, веря в лжепосылку
Житель Тверской области потерял свыше миллиона рублей, пытаясь получить несуществующую посылку, сообщает УМВД региона.
Неизвестные связались с ним под видом сотрудников отделения почтовой связи и сообщили, что на имя молодого человека поступила ценная посылка, однако для её получения необходимо переоформить личные данные.
Потерпевший продиктовал злоумышленникам код из SMS-сообщения. Через некоторое время им позвонили лица, выдававшие себя за сотрудников полиции, и сообщили, что мошенники получили доступ к его личным данным и оформили на его имя кредиты на сумму около 800 тысяч рублей.
«Аферисты тут же предложили выход из ситуации: нужно самостоятельно оформить зеркальные кредиты, а полученные деньги перевести на «безопасный счет». Выполняя их указания, молодой человек оформил займы в нескольких банках через онлайн-приложение, после чего отправил деньги неизвестным лицам», — сообщили в МВД.На следующий день мошенники снова связались с потерпевшим и сказали, что его личные сбережения в опасности, и их необходимо срочно перевести на указанный ими счет. В результате он перевёл 240 тысяч рублей.
После этого звонки прекратились, и в общей сложности мужчина лишился более миллиона рублей. Он обратился в правоохранительные органы, по факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.