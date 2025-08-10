Россиянин три раза попался на обман и потерял миллион рублей

10 августа 2025, 14:31

Житель Тверской области лишился более 1 млн рублей, веря в лжепосылку

Фото: Istock/nevodka

Житель Тверской области потерял свыше миллиона рублей, пытаясь получить несуществующую посылку, сообщает УМВД региона.





Неизвестные связались с ним под видом сотрудников отделения почтовой связи и сообщили, что на имя молодого человека поступила ценная посылка, однако для её получения необходимо переоформить личные данные.



Потерпевший продиктовал злоумышленникам код из SMS-сообщения. Через некоторое время им позвонили лица, выдававшие себя за сотрудников полиции, и сообщили, что мошенники получили доступ к его личным данным и оформили на его имя кредиты на сумму около 800 тысяч рублей.





«Аферисты тут же предложили выход из ситуации: нужно самостоятельно оформить зеркальные кредиты, а полученные деньги перевести на «безопасный счет». Выполняя их указания, молодой человек оформил займы в нескольких банках через онлайн-приложение, после чего отправил деньги неизвестным лицам», — сообщили в МВД.