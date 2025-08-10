Ксения Собчак не посетила могилу отца в день его рождения

10 августа 2025, 13:47

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

В день 88-й годовщины со дня рождения первого мэра Петербурга Анатолия Собчака его вдова Людмила Нарусова посетила могилу политика на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, чтобы почтить его память. Об этом пишет «Московский Комсомолец Питер».





Корреспондент издания Наталья Ефимова, находившаяся на кладбище, отметила, что дочь политика, известная телеведущая Ксения Собчак, не приехала к могиле вместе с матерью. Информации о том, планирует ли она посетить место захоронения позже, пока нет.



В разговоре с журналистом Нарусова высказала своё мнение о том, движется ли Санкт-Петербург в том направлении, которое задумал её муж.





«Конечно, Петербург развивается, движется, но это уже не только петербургская проблема, а, скорее, федеральная, ведь главная идея Анатолия Собчака была – «Петровская идея», окно в Европу. Возвращение городу исторического имени – именно то, что Петербург должен быть мостом между Европой и Азией. (...) Сейчас, по объективным причинам, окно в Европу превращается в форточку, если не хуже. И в этом смысле, конечно, это вызывает большие сожаления», – отметила Нарусова.